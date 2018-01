Bolseth blir trenar for a-laget

Rune Bolseth vert trenar for a-laget til Sogndal komande sesong, skriv Sogn Avis. Den tidlegare midtbanespelaren har vore trenar for Sogndal 2. Bolseth tek over for Marius Bøe, som valde å takka ja til jobb i fotballkretsen.