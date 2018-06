Blir stengd til klokka 15

Geiteryggtunnelen på fylkesveg 50 Aurland – Hol blir stengd til klokka 15 opplyser Statens vegvesen. Politiet opplyste tidlegare at tunnelen kom til å opne klokka 11, men det er ikkje rett. Sjølve øvinga er over, men det står at ein del opprydding og tunnelen kan bli stengd fram til klokka 15, opplyser Statens vegvesen.