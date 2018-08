Blir rådgjevar for ny statsråd

Britt Dalsbotten frå Bremanger held fram som politisk rådgjevar for fiskeriministeren, også etter at Per Sandberg har valt å trekke seg. Det melder Dalsbotten sjølv på Facebook-sida si. Ho blir med det rådgjevar for Harald Tom Nesvik frå Ålesund. Dalsbotten skriv at ho er glad for å få halde fram med å jobbe for regjeringa i arbeidet med å styrke norsk sjømatnæring.