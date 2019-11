Blir medeigarar i Akvahub

Finio AS i Sørbøvåg og Sulefisk AS frå Solund går inn på eigarsida i Akvahub AS. Akvahub er ei felles forsking- og utviklingsavdeling for verksemder med tilknyting til havbruksnæringa. Dei to nye eigarane vil satse på fleire prosjekt framover.