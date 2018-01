Blir ikkje opna i dag

Vegvesenet torer ikkje å opne riksveg 13 over Vikafjellet i dag. Vegen har vore stengd sidan natt til i går, på grunn av fare for ras. Ifølgje Vegtrafikksentralen er faren for snøras framleis stor. Det blir gjort ei vurdering om opninga klokka 12 i morgon.