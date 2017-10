Blir framstilt for fengsling

Mannen i 30-åra som i går vart pågripen med tjuvegods på Vassenden i Jølster blir i dag framstilt for varetektsfengsling. Politiet fryktar at mannen kan øydeleggje bevis og at han kan gjere nye lovbrot. Mannen vart pågripen saman med ei kvinne i 40-åra. Dei to blir sett i samband med fleire innbrot i fylket siste dagane. Også ein mann i 20-åra i Stryn vart pågripen i same saka.