Blir Brann-spelar i eitt år til

Azar Karadas frå Eid har signert ny kontrakt for Brann. Sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, seier til klubben sine nettsider at 37-åringen har fortent plassen, og meiner at veteranen kan bidra på laget også i 2019. Karadas har eit år utan kampar frå start i serien bak seg, men seier han er topp motivert for å spele fotball.