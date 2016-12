Bli med på tradisjonsrikt juleselskap

To timar av dagsendinga tysdag blir sendt frå Fjordamattunet i Jølster, der Kari Støfringsdal er vertinne.

Per Hillern kjem for å snakka om det å lage til alternativ jul i Sogn. Sokneprest i Jølster, Silje Sørebø, går travle dagar i møte. Kva er bodskapen hennar denne jula? Musikarane våre i år kjem frå Sogndal. Far Inge Ronny og dottera Gunn Marti Kvåle skal gje oss vakker julemusikk.

Og radiokokken vår, Steinar Lindstrøm serverer julemat, fisk med smørsaus og godt tilbehøyr.

Programleiarar er Gro Ravnestad og Erlend Blaalid Oldeide. Sendinga frå Jølster varer frå klokka 14.03 til 16.00. Etter det tek studio i Førde over fram mot klokka 17.

Sjå sendinga direkte i nett-TV eller høyr direkte på NRK P1: