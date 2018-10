Blei målt til 189 km/t i tunnel

Ein mann i 20-åra blei målt til 189 kilometer i timen i Kvivstunnelen i går, skriv Fjordingen. Mannen blir no meld til politiet, for å ha tråkka for hardt på gassen i tunnelen med 80-sone. UP delte ut bøter til sju andre bilførarar under kontrollen i Kvivstunnelen.