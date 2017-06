Blei ikkje einige om namnet

Kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal møttest i dag for å prøve å bli einige om kva den nye storkommunen skal heite. Dei blei ikkje samde, og dermed må namnevalet bli avgjort i kommunaldepartementet. Førde og Naustdal røysta for å heite Førde, medan dei to andre vil ha namnet Indre Sunnfjord.