BKK snuser på kraftaksjar

Fjaler vurderer å byte Sunnfjord Energi-aksjar, truleg verd over 100 millionar kroner, mot aksjar i BKK. Det skriv Firda. – Grunnen til at vi no ser på eit makebyte, er å vurdere utbytepolitikk, og dei prosessane som føregår i kraftbransjen på struktur, seier Venstre-ordførar Gunnhild Berge Stang (bilete) til avisa.