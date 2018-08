Bjørlo vil bli ordførar for Stad

Alfred Bjørlo han sagt ja til å bli ordførarkandidat for Stad venstre. Onsdag kveld skriv han på sin facebookside at han er klar for å bli ordførar i nye Stad kommune, dersom folket vil det ved valet i 2019. Bjørlo har vore ordførar i Eid kommune i snart sju år.