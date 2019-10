Bjørkum fekk pris

Hilde Bjørkum fekk kveld tildelt den internasjonale musikkprisen «Budapest Ritmo Award 2019» i Ungarn. – Eg er både stolt og glad, seier ho. Bjørkum som var sjef for Førdefestivalen i 29 år, har fått prisen for bidraget ho har gjort på den internasjonale musikkscena og spesielt for arbeidet med å presentere Sentral- og Aust-Europa. – Det er stas når andre set pris på innsatsen.