Bjørkum får kulturpris

Mangeårig leiar av Førdefestivalen, Hilde Bjørkum, får Førde kommune sin kulturpris for 2018. Det vedtok formannskapet i dag. – Bjørkum får prisen først og fremst for hennar engasjement for å utvikle folkemusikkfestivalen i Førde til ein knutepunktfestival med internasjonal profil, heiter det i grunngjevinga. Prisen blir delt ut 13. desember.