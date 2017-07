Biljardtalent frå Hyllestad klare for EM

– Det er litt spesielt, men eg trur det er fordi vi har eit støttande og bra miljø, seier Katja Wollf. Ho er ein av tre frå Hyllestad som sundag dreg til Nederland for å representere Norge i junior-EM i biljard.

Norge deltek med åtte spelarar i meisterskapet, tre av dei kjem frå Hyllestad. Nina Torvund, Katja Wolff og Gard Eiken Flage er Hyllestad IL sine store biljardtalent.

BILJARDTALENT: Nina Torvund (f.v.), Gard Eiken Flage og Katja Wolff frå Hyllestad, er klare for junior-EM i biljard. Foto: Hyllestad IL

Trenar ti timar i veka

Katja Wolff trenar ti timar i veka gjennom heile året. Det er treningskravet når ein er med på landslaget. No før EM har det blitt nokre ekstra timar med trening. På måndag startar meisterskapet.

– Det er veldig spennande, men også litt skummelt. Dette er første gongen eg er med i EM, seier Wolff.

Ho er 15 år gamal og har spelt biljard i to år. Sjølv trur ho at ho er litt for fersk i spelet til å få ein medalje denne gongen.

– Eg har ikkje så store forhåpningar. Eg har sett på dei andre spelarane og dei er veldig, veldig gode. Eg er der mest for å lære i år, men eg har lyst på medalje ein gong, det er draumen, fortel ho.

Wolff skal konkurrere i 8-ball, 9-ball og 10-ball. 8-ball er den forma for biljard som dei fleste har kjennskap til, og den er ho ganske god på.

– På ein god dag klarar eg å få ned alle ballane på ein runde utan at motstandaren får komme på bordet, seier ho.

TURNERING: Katja Wolff (15) har vore med i konkurransar og turneringar før. No deltek ho i junior-EM for fyrste gong. Foto: Gjermund Flage

Håpar på ein medalje

I junior-EM i biljard er det totalt 142 utøvarar som deltek i år. Russland, Tyskland, Polen og Austerrike er dei landa som har hevda seg best dei siste åra.

Gjermund Flage er sjef i Hyllestad biljardklubb, han har tru på at ein av dei tre vil ta med seg ein medalje heim til Hyllestad.

– Dette er gode spelarar. Det hadde vore fantastisk kjekt med medalje til Norge og aller helst til Hyllestad, seier han.

Biljarden har ein sterk posisjon i den vesle kommunen.

– Vi har mange spelarar som heldt høgt nivå og dermed skapar vi også nye gode spelarar, seier han.

Biljardklubben i Hyllestad har eksistert sidan 1991. Flage seier at sjølv om det er mange som spelar biljard, er det profesjonelle miljøet i Norge ganske lite.

– Er ein ute i Oslo eller Bergen er det alltid kø til biljardborda. Mange har eit forhold til det, men meir som ein hobby og ein sosial aktivitet.