Bilførarar vart fotgjengarar

To bilførarar mista førarkortet etter å ha blitt målt til 142 km/t og 124 km/t under ein fartskontroll i 80-sona på fylkesveg 61 ved Nave i Vågsøy. Ytterlegare to bilførarar fekk forenkla førelegg. Høgste fart var 100 km/t.