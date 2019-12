Bilberging stengjer veg

Rv. 52 over Hemsedalsfjellet blir stengd ved Lio like vest for Tuv frå kl. 03 i natt på grunn av bilberging. – Det er venta at vegen opnar innan kl. 06. Frå kl. 01 og fram til stenginga, blir det redusert framkome, melder Statens vegvesen.