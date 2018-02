Bil velta på E39

Ingen personar vart skadde då ein personbil velta på E39 mellom Ålhus og Svidalen i Jølster like over klokka 09. Ifølgje politiet var det tre personar i bilen. Alle kom seg ut på eigahand og vart sjekka av lege på staden. Bilen skal ha gått rundt to gonger. Det eine køyrefeltet er sperra og det er manuell dirigering av trafikken.