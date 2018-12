Bil utfor vegen i Ålfotdalen

Naudetatane rykte ut etter at ein bil hamna utfor vegen i Ålfotdalen i Bremanger. Bilen ligg på sida. Berre ein person var i bilen. Vedkomande gir ikkkje uttrykk for smerter, opplyser Vest politidistrikt. Årsaka til at bilen hamna utfor vegen, er ikkje kjent. Trafikken går forbi staden, melder politiet.