Bil sklei av vegen i Fjaler

Ingen av dei tre personane kom alvorleg til skade då ein bil sklei av fylkesveg 57 ved Gryvlevika i Fjaler. Uhellet skjedde like over klokka 18. – Meldt at ein har vondt i hovudet. Ambulansen har vore på staden. Ikkje behov for dei, skriv politiet på Twitter. Vegen blir stengd ein kort periode på grunn av bilberging.