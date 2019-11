Bil på taket i Balestrand

Politiet melder at ein personbil med to personar i har hamna på taket på fylkesveg 55 ved Ese i Balestrand. Begge skal ha kome seg ut av bilen og framstår oppegåande. Vegen er førebels stengd, og politiet opplyser at det er svært glatt vegbane på staden.