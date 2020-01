Bil med fire personar i elv

Naudetatane rykte like før klokka 22 etter at ein bil køyrde av E39 og ned i Duelva mellom Instefjord og Kringla i Gulen. Dei fire personane i bilen kom seg ut for eiga hjelp og fekk varsla om uhellet. Ei kvinne i 50-åra fekk kutt i ei hand. Alle opplyste å vere «mørbanka». Ifølgje politiet hagla det tett, og vegbana er glatt.