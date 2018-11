– Eg sleppte det eg hadde i hendene og sprang 30 meter bort til brygga der båten til far låg, køyrde rundt og såg at mannen ikkje fekk gjort noko for å komme seg ut, seier ho til NRK.

Slik skildrar Merete Hamre Ahlberg dramatikken i sjøen utanfor Amfi i Florø.

Ein mann i 70-åra vart berga ut passasjervindauget på bilen, då bilen trilla i sjøen utanfor handelssenteret.

Ahlberg sat i ein bil nokre parkeringslommer unna då ho høyrde braket og såg bilen forsvinne på sjøen.

Kom seg ikkje ut

SPOR: Politiet kan førebels ikkje seie kvifor bilen trilla i sjøen, men det er tydelege spor på kaien etter uhellet. Foto: Terje Pettersen

Medan vitne på land ringde naudetatane etter hjelp, såg Ahlberg at mannen kjempa hjelpelaust med å komme seg ut. Bilen duppa med fronten ned og bilen tok inn vatn.

Med klare og bestemte ordrar gir Ahlberg mannen beskjed om å sveive ned ruta på passasjersida og prøve å ta seg ut der. Løysinga vart å dra mannen etter armane ut vindauget.

– Eg hadde ikkje tid til å køyre rundt til førardøra. I fellesskap fekk vi han over i båten, seier Ahlberg.

Tre meter djupt

TRIPPELVARSLING: Alle naudetatane vart varsla om ulukka som skjedde i 1030-tida. Foto: Terje Pettersen

Politiet fekk melding om ulukka klokka 1036. Fem minuttar seinare fekk dei melding om at mannen, som var åleine i bilen, var berga ut.

– Heldigvis kom det båtar til veldig fort og etter tre minuttar fekk vi melding om at føraren var berga ut av ein båt. Kort tid etter gjekk bilen ned, seier operasjonsleiar ved Vest politidistrikt, Lars Geitle.

Ein annan båt kom til og gjorde forsøk på å dra bilen til brygga. Bilen sokk til botn kort tid etter at mannen var berga ut. Det er kring tre meter djupt der bilen gjekk ned.

– Han skulle ut

SOKK: Bilen sokk kort tid etter at mannen var berga ut. Foto: Terje Pettersen

– Eg opplevde at det gjekk seint, men det gjekk nok ganske radig likevel, seier Ahlberg som jobbar som tryggleiksleiar offshore.

Politiet opplyser at mannen står fram som uskadd og oppegåande, men at han truleg er i sjokk etter hendinga. Politiet veit førebels ikkje kva som er årsaka til ulukka.

Ahlberg trur mange års erfaring og kursing offshore er grunnen til at ho klarte å halde roa. Ho har bak seg mange år i beredskapstenesta i Equinor.

– Der og då var eg berre oppteken av at mannen skulle ut av bilen for kvar ein pris. I worst case hadde han ikkje kome seg ut. Då hadde han gått ned med bilen. Den tanken tør eg ikkje tenkje, seier ho og konstaterer at det viktigaste er at det gjekk bra med mannen.

– Eg trur han trengde den hjelpa han fekk.