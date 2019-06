Bil køyrde av vegen

Ein bil med to personar har køyrd av fylkesveg 616 kring 400 meter frå brannstasjonen ved Ytre Hauge i Bremanger. – Det var to personar i bilen. Begge er komne ut og det ser ut til å vere mindre personskade, seier operasjonsleiar Terje Magnussenhos politiet. Det skal er passasje for mindre bilar. – Det er nylagd asfalt på vegen, som gjer vegen litt glatt, seier Magnussen.