Etter det alarmsentralen kjenner til skal det ha vore ein person i bilen. Personen er teken på land, og helsepersonell driv med hjarte-/lungeredning på staden.

Fotograf Truls Kleiven er på plass.

– No er redningsselskapet her med båt, og redningshelikopter svevar over ulukkesstaden. Det byrjar å danne seg lange køar frå begge sider. Dette har skjedd 300 innanfor Mekevika, seier han.

– Alle naudetatar, inkludert dykkarar, er på staden, opplyser Alarmsentralen.

Redningshelikopter står klart til å hjelpe til. Vegen er inntil vidare stengd i begge retningar medan redningsarbeid pågår på staden. Redningsskøyta er òg på veg for å hjelpe til.

Politiet fekk melding om ulukka klokka 13.24.

Mekevika ligg ved Brandsøy mellom Florø og Eikefjorden.