Saka blir oppdatert.

To personar i 80-åra var i bilen som køyrde i ein fjellvegg inne i tunnelen.

– Føraren var bevisst og kom seg ut av bilen sjølv. Passasjeren var også bevisst, men blei lagt på båre og sendt med til legesjekk, seier operasjonsleiar, Kai Henning Myklebust i politiet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Skadeomfanget er enno usikkert. Politiet vil gjennomføre åstadsundersøkingar og eventuelle vitneavhøyr.

Like før klokka 17.30 opplyser Statens vegvesen at vegen no er rydda og opna for trafikk igjen.