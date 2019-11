Bil hamna på taket

To personar fekk i natt tilsyn av ambulansepersonell etter eit trafikkuhell på riksveg 15 på Raudeberg i Vågsøy. Like etter klokka halv eitt i natt snurra bilen dei sat i og hamna på taket. Etter tilsyn av helsepersonell på staden framstod dei to som uskadde, opplyser politiet.