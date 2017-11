Bil av vegen i Høyanger

Ein bil har køyrt av vegen på fylkesveg 55 like utanfor Høyanger sentrum. Ifølgje politiet har ulukka skjedd mellom Hovdetunnelen og Kvernhaugtunnelen like over klokka 07. Det skal vere ein person i bilen. Naudetatane er på veg til staden. Trafikken skal gå som normalt forbi.