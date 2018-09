Bil av vegen

Politi og ambulanse har rykka ut til eit trafikkuhell i Vågsøy etter at ein mann i 30-åra har køyrd utfor vegen. Han skal vere uskadd etter utforkøyringa. – Føraren opplyser at han sovna, skriv politiet på Twitter. Politiet har no beslaglagt førarkortet.