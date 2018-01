Betalte 106.750 kr for PFU-klage

Opposisjonen i Sogndal kommune meiner det er hårreisande å leige inn konsulentar for klage inn Sogn Avis til PFU, skriv porten.no. Nettavisa har dokumentasjon på at det kosta kommunen 106.750 kroner for å leige inn juridisk kompetanse på å skrive ei klage. – Kommunestyret vart orientert når klaga var sendt, seier Sogndal-ordførar Jarle Aarvoll til nettavisa.