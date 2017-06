Best i landet i norsk sidemål

Fylkesmannen skriv på nettsidene sine at elevane i Sogn og Fjordane har høgast snitt i landet i norsk sidemål, etter grunnskuleeksamen i 2017. Landssnittet i sidemål ligg på 3,3, og i her i fylket er snittet 3,6. I norsk hovudmål kjem derimot elevane våre dårlegare ut enn landssnittet, som ligg på 3,5. I Sogn og Fjordane er snittet 3,3. Fylkesmannen rår skulane i fylket til å leite etter grunnane for kvifor det er slik.