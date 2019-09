Berre eit hus i faresone på Slåtten

Ei ny faresonekartlegging syner at berre eitt bustadhus ligg innanfor faresona for 1000-års skred, på Slåtten i Jølster. – Dei andre bustadhusa ligg trygt for 1000-årsskred, fortel NVE sin regionsjef Brigt Samdal.