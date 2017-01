SISTE: Like før klokka 22 onsdag kveld melde Statens vegvesen at Rv 52 Hemsedalsfjellet vart opna for fri ferdsel, samt at Fv 50 Hol-Aurland er stengt.

– Vi anbefaler folk som må over fjellet å køyre over Filefjell i kveld og natt, og den same anbefalinga vil gjelde for i morgon også, seier trafikkoperatør på vegtrafikksentralen i Lærdal, Roger Nedberget Hille.

Onsdag kveld Fv 50 Hol–Aurland, Ev 134 Haukelifjell og Fv 53 Tyin–Årdal i Sogn og Fjordane er heilt stengt. Rv 52 Hemsedalsfjellet opna like før klokka 22, men det kan bli kolonnekøyring der om det blåser opp att. Rv 7 Hardangervidda er stengt for biler under 7,5 tonn og det varer ved utover natta. Køyretøy over 7,5 tonn må gjennom kolonne.

Og det er ikkje meld betring utover natta.

Sjå full status for fjellovergangane, lengre nede i artikkelen.

– Fleire av fjellovergangane risikerer kolonnekøyring i heile natt, då det ikkje er meldt betring i vêret før tidleg i morgon, seier Hille.

– For dei som må over fjellet skal det bli betre torsdags morgon, men etter klokka 12 skal det blåse opp att og då kan vi få same situasjon som no, seier Hille.

Han oppmodar dei som skal over fjellet til å førebu seg på venting og ta med mat, drikke og varme klede på turen.

Dette er status for fjellovergangane i Sør-Norge