Berge & Co kjøper bilforhandlar

Berge & Co er den største bilforhandlaren i Sogn og Fjordane, og no ekspanderer bedrifta utanfor fylkesgrensene. Mørenytt skriv at Berge og Co har kjøpt opp Sandven Ørsta. Berge og Co har kjøpt opp Sandven Ørsta og har mål om å bli ein dominerenda aktør også på Søre Sunnmøre.