Berdalstunnelen stengd

Fylkesveg 50 Hol - Aurland er no stengd. Årsaka er at det har falle steinar frå tunneltak eller vegg ned i vegbana i Berdalstunnelen. – Vi vil ikkje opne vegen før geolog har vore på staden, seier Tore Tysse i Statens vegvesen. Han veit enno ikkje kor lang tid det vil ta før vegen er rydda og opna att for fri ferdsel.