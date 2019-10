Ber om tips etter hærverk

For andre gong er ei fotballbane i Berle i Bremanger blitt utsett for hærverk. No er saka meld til politiet. – Det er djupe og stygge spor over bana etter at nokon har køyrt rundt og rundt med bil, seier styremedlem i Berle grendelag, Anne Kristoffersen.