Ber om møte med Listhaug

Fylkesordførar Jenny Følling ber om eit møte med justisminister Sylvi Listhaug om Vik fengsel. I eit brev til Justis - og Beredskapsdepartementet viser Følling til at det er behov for å utvide soningskapasitet i Noreg, og at ein ved Vik fengsel raskt kan få på plass 30 nye, lukka soningsplassar.