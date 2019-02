Ber om frifinning

Forsvararen til læraren som er tiltalt for seksuell omgang med eleven sin ber om frifinning, skriv Firda. Forsvarar Odd Bovim er ikkje samd i aktor sin påstand om ti månaders fengsel. Læraren skal ha fått eleven, som då var under 16 år, til å utføre seksuelle handlingar på seg sjølv via meldingar.