Ber om forlenga varetekt

Politiet vil halda to av dei tre sikta i ei valdtektssak fengsla i ytterlegare fire veker, skriv porten.no. Det var i juni at tre menn blei sikta og fengsla i det politiet etterforskar som ei alvorleg valdtektssak. – Vi er ikkje heilt ferdige med etterforskinga, så vi ønskjer å halda dei to som framleis sit i varetekt fengsla for enno ein periode, seier politiadvokat Sissel Kleiven til nettavisa. Neste fengslingsmøte er onsdag i neste veke.