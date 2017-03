Ber om fire veker for rømling

Mannen i 20-åra som stakk av frå politiet på ferjekaien på Vangnes i februar og pågripen i Bergen, vert i dag framstilt for ny fengsling. Mannen skulle sitje i varetekt på grunn av ei narkotikasak. – I tillegg er han no sikta for biltvjueri, tjuveri av klede og vald mot offentleg tenestemann, seier politiadvokat Cathrine Schjelderup. Politiet ber om fire veker i varetekt.