Ber om fire veker for innbrotssikta

Politiet ber om fire veker fengsling for dei to rumenske mennene som er sikta for i alt sju innbrot i Sunnfjord og Sogn. Dei grunngjev kravet med mellom anna fare for at bevis kan verte øydelagde og fare for nye innbrot. Dei to vart arresterte laurdag, men har i avhøyr med politiet i løpet av helga nekta straffskuld. Politiet har undersøkt to adresser som dei to kan knytast til utan å ha funne tjuvegods.