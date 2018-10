Ber om eitt år fengsel

Politiet la ned påstand om fengsel i eitt år for ein omreisande artist. Rettssaka mot den overgrepstiltalte mannen i 20-åra vart avslutta i går. Mannen erkjende straffskuld for enkelte punkt i tiltalen. Mannen var tiltalt for seksuelle overgrep mot to unge jenter. Eine tiltalepunktet vart endra til å gjelde usømmeleg åtferd. Mannen har sete varetektsfengsla sidan pågripinga 8. juni.