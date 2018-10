Ber framleis om tips

Føraren av ein kvit Mercedes er sjekka ut av saka etter at politiet i Bremanger i går etterlyste to førarar. Det skjer etter at fem geiter blei påkøyrde og måtte bøte med livet. Politiet meiner ulukka skjedde mellom kl. 14-10 og kl. 15 på måndag, og vil framleis ha tips om trafikk i nærleiken av Berleporten i dette tidsrommet.