Dei siste dagane har det vorte sett mykje hjort på vegane fleire stadar i fylket. Til no i dag har fire hjortar vorte meldt påkøyrde. Politiet ber folk sjå ekstra godt i vegkantane der det er skilta om hjortefare.

– Ein bør ha fokus på fart og sjå ekstra godt i vegkantane der det er skilta at det er fare for at hjort kan kome ut i vegbana, seier operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Inge Værøy.

Berre i Sogn og Fjordane blir mellom 400 og 500 hjortar påkøyrde kvart år. I heile landet er det snakk om rundt 6000 hjortevilt som årleg blir drepne i møte med bilar. Talet har auka kraftig dei siste ti åra.

Årsakene til auken kan vere mange. Trafikken har auka, farten likeins, talet på hjortedyr som kryssar vegar kan og ha auka, og attgroing langs vegane gjer at bilførarane ser mindre av det som rører seg langs vegen.

– Folk må melde frå

Ikkje alle er flinke å melde ifrå til politiet når dei har køyrt på ein hjort. Dette synest operasjonsleiar Inge Værøy er dumt av fleire årsaker.

– Det vi synest minst om er når hjortepåkøyrsler ikkje vert melde til oss. Då kan ein risikere at hjorten blir liggande og lide unødig. I tillegg kan hjort som ligg i vegbana vere farleg for andre trafikantar, seier Værøy.

Kan bli straffesak

Om du skulle vere uheldig å køyre på ein hjort kan du melde frå om det til politiet på telefon 02800. Og om du skulle vere redd for å kontakte politiet kan Værøy fortelje at konsekvensane er langt verre om du ikkje gjer det.

– I utgangspunktet vert det ikkje straffesak ved hjortepåkøyrsle, men om du ikkje skulle melde frå, og hjorten då skulle lide eller dersom påkøyrsla skulle føre til personskadar kan det bli straffesak, seier Inge Værøy i Politidistrikt Vest.

STØRRE RISIKO: Folk bør sette ned farten på strekningar der det er varsla stor hjortefare, meiner Dyrebeskyttelsen. Foto: Nyhetsspiller

– Respekter fareskilt

Ove Myrmel i Dyrebeskyttelsen Norge Sogn og Fjordane har sett opp nokre punkt som gjer at risikoen for å køyre på dyr kan bli redusert.

Respekter fareskilt. Der desse står er risikoen størst for at hjort kryssar vegen.

Set ned farten når du ser desse fareskilta. Reduserer du farten frå 80 til 70 km/t blir risikoen for påkøyrsel halvert.

Ver særleg merksam i tidsromma 17–20 og 06–08. Då er risikoen størst.

Risikoen er større i perioden oktober-februar enn elles i året.

Syt for å ha gode lys på bilen.

Hjorten er eit flokkdyr, ser du ein hjort i eller ved vegen, er det gjerne fleire i nærleiken.

I tillegg bør Statens vegvesen syte for å rydde skog og kratt langs vegen, sette opp viltgjerde og byggje over/undergangar, meiner Dyrebeskyttelsen.