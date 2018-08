Ber folk gå til vegopning

Etter over to år byggetid blir den nye Loftesnesbrui i Sogndal offisielt opna i dag. Med den nye brua og rundkøyringa har kvardagen for dei mjuke trafikantane blitt mykje tryggare. Både kommunen og Statens vegvesen reknar med mykje folk på opningsfesten i ettermiddag. Og folk som vil få med seg opninga av brua og Fjordstien blir oppmoda til å gå, og ikkje ta bilen, skriv Sogn Avis.