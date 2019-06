Ber fiskarar melde frå

– Sportsfiskarar som ser fisk med sår og sopp i Nausta må varsle snarast. Det er oppmodinga frå Eiliv Erdal i Nausta elveeigarforening etter at det nyleg blei sett ein fisk med sår og sopp under Naustdalsbrua. Bakgrunnen for oppmodinga er ein mystisk og smittsam sjukdom som er oppdaga på fleire laks i Oslo-området. Erdal er klar på at han ikkje fryktar at sjukdomen er komen til Nausta.