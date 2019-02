Ber BKK selje aksjane

Styreleiar i Sogn og Fjordane Energi (SFE), Per Atle Kjøllesdal, meiner BKK bør vurdere å selje aksjane sine i selskapet, skriv Firda Tidend. Kjøllesdal meiner interessekonflikta mellom BKK og dei andre eigarane no er så store at eit sal bør vurderast. Utspelet kjem etter at BKK sa nei til fusjonen mellom SFE og Sunnfjord Energi.