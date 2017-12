Ber bilistane vere obs i kveld

Skal du ut på vegane i fylket utover kvelden bør du vere obs på at det kan kome til å fryse på fleire stader. Det er beskjeden frå Jan Erikstad ved Vegtrafikksentralen i Lærdal. Medan det har regna godt over store deler av fylket i dag, slår det om utover kvelden. – Det brukar ikkje å slå feil, når det er nordavind og ned mot null grader skal det lite til før det byrjar fryse på, seier Erikstad. Spesielt kan det vere fare for at det frys på i ytre strok av fylket.