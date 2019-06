Beklagar flytting av møte

– Det var feil å bruke 60.000 kroner på å flytte møtet i fellsnemnda for nye Vestland frå Sogn til Bergen for at nokre foreldre skulle få vere med borna sine på skuleavslutning. Dette seier Silja Ekeland Bjørkly, fylkesordførarkandidat for Høgre i nye Vestland. Ho skulle sjølv vere med barnet sitt på skuleavslutning, og bad om endra møtetidspunkt. No tek Høgre-politikaren sjølvkritikk.