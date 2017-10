Beina stakk ut bakdøra - fekk bot

UP stogga ein bil i Aurland der ein passasjer sat med beina ut bakdøra på bilen. – Passasjeren sat på golvet på grunn av eit armeringsjern i bilen. I verste fall kunne armeringsjernet ramla ut i vegen, og passasjeren kunne skada seg i ein kollisjon, seier Svein Inge Harberg, som er politiførstebetjent i UP. Føraren av bilen måtte sikre lasta før dei kunne køyre vidare. UP delte ut eit forenkla førelegg til føraren på 2550 kroner, medan passasjeren fekk 1500 kroner i bot. – Dei var nok litt flaue, seier Harberg.